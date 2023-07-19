В ОНК предложили Wildberries и Ozon доставлять товары заключенным в колонии и СИЗО

Член СПЧ РФ Алексей Мельников заявил, что возможность заказать товары в места принудительного содержания граждан была бы актуальна и востребована

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Правозащитники предлагают маркетплейсам, в том числе Wildberries и Ozon, доставлять товары в места принудительного содержания граждан. Об этом заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, член СПЧ РФ Алексей Мельников.

"Хотелось бы предложить вам рассмотреть возможность <...> доставлять товары в различные места принудительного содержания - следственные изоляторы, колонии и так далее", - сказал Мельников, обращаясь к представителям маркетплейсов в ходе заседания Координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по развитию и безопасности электронной торговли.

По словам Мельникова, возможность заказать товары в места принудительного содержания граждан была бы актуальна и востребована.

Ранее Совет Общественной палаты РФ принял решение о создании Координационного совета при ОП по развитию и безопасности электронной торговли. Он появился для того, чтобы наладить взаимодействие между участниками рынка электронной торговли, защитить права потребителей, пользователей сервисов и сотрудников интернет-площадок.