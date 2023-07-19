Бердымухамедов предложил создать торговую палату для Центральной Азии и Персидского залива

Президент Туркмении также предложил организовать в стране первый инвестиционный форум и учредить экологический совет

АШХАБАД, 19 июля. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов предложил создать совместную торговую палату государств Центральной Азии и стран Персидского залива.

Выступая на первом саммите лидеров стран Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Джидде, глава Туркмении подчеркнул необходимость расширения торговых связей и последовательного увеличения объемов взаимного торгового оборота между государствами двух регионов. "Для достижения этих целей предлагаем обсудить создание торговой палаты стран Центральной Азии и Совета сотрудничества Персидского залива", - приводит официальное издание "Туркменистан. Золотой век" слова Бердымухамедова.

Он добавил, что у стран - участниц саммита имеются большие перспективы для инвестиционного партнерства. "В этой связи предлагаем в 2024 году организовать в Туркменистане первый инвестиционный форум стран Центральной Азии и Совета сотрудничества Персидского залива", - заявил туркменский лидер.

Кроме того, он предложил создать совещание министров иностранных дел стран Центральной Азии и арабских государств Персидского залива на фоне сложной международной обстановки в различных регионах. "В этом плане считаем целесообразным создать постоянно действующий механизм - совещание министров иностранных дел стран Центральной Азии и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива", - сказал он.

Экологический совет стран Центральной Азии и Персидского залива

Сердар Бердымухамедов на саммите также выдвинул предложение учредить Экологический совет государств Центральной Азии и стран Персидского залива. Он выступил за развитие партнерства в культуре, медицине и спорте между странами-участницами саммита, предложив активизировать контакты в этой сфере, сообщает "Туркменистан. Золотой век".

В частности, пишет издание, Бердымухамедов предложил провести в 2025 году в Ашхабаде Медицинский конгресс стран Центральной Азии и Совета сотрудничества Залива. Говоря о развитии партнерства в области спорта, он отметил, что организация первых Международных спортивных игр государств Центральной Азии и Совета сотрудничества Залива может стать исходным шагом в этом направлении. "Считаем, что подобные игры должны носить открытый характер, и Туркменистан готов предоставить современную профильную инфраструктуру для проведения данного мероприятия и создать оптимальные условия участникам Игр", - приводит издание слова Бердымухамедова.

Первый саммит руководителей стран Персидского залива и государств Центральной Азии проходит 19 июля в Джидде. В августе прошлого года власти Туркмении подписали меморандум о взаимопонимании с Советом сотрудничества арабских государств. В частности, планируется активизировать сотрудничество со странами Персидского залива в сферах транспорта, логистики, топливно-энергетического комплекса. В Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива входят Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия.