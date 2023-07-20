"Фанагория" в 2024 году откажется от высадки виноградников впервые за 25 лет

Как сообщила компания, решение приняли из-за отсутствия мер регулирования и балансирования российского рынка вина

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Агропромышленная фирма "Фанагория", одно из крупнейших винодельческих предприятий России, в 2024 году впервые за 25 лет не будет высаживать новые виноградники. Такое решение принято из-за того, что отсутствуют меры регулирования и балансирования российского рынка вина, который переполнен импортной продукцией. Об этом сообщила компания.

"К сожалению, у нас нет работающих механизмов балансирования рынка, которые бы позволили защитить интересы российских виноделов. Сейчас рынок в России переполнен импортным вином, а для отечественных производителей на нем не остается места. А это влечет за собой беспрецедентную ситуацию, когда новый урожай и новые вина размещать винодельням некуда. В связи с этим были вынуждены принять решение об отказе от дальнейшего расширения площадей своих виноградников на следующий год", - рассказал генеральный директор винодельни "Фанагория" Петр Романишин, чьи слова приводятся в сообщении компании.

Как уточняется в сообщении, "Фанагория" активно расширяла площади своих виноградников с 1997 года и за это время увеличила их размер в 5,5 раз, с 700 га до более чем 4 тыс. га. В среднем ежегодно компания высаживала более 130 га новых виноградников.

"С момента принятия закона о виноградарстве и виноделии, который призван стимулировать развитие выращивания винограда и производство вин в России, прошло 3,5 года. За этот период "Фанагория" расширила свои виноградники более чем на 700 га, инвестировала более 1,6 млрд рублей", - отмечается в сообщении компании.

Всего за последние 10 лет "Фанагория" вложила в закладку и выращивание виноградников более 3,3 млрд рублей. Ранее компания планировала высадить в течение ближайшего года еще более 300 га виноградников, уточняется в сообщении.

О компании

"Фанагория" - одно из крупнейших винодельческих предприятий России полного цикла производства. Предприятие имеет одну из крупнейших в России сырьевых баз - виноградники площадью более 4 тыс. га, а также виноградный питомник (1 млн привитых саженцев в год). Ежегодно фанагорийские виноградари собирают более 30 тыс. тонн винограда.