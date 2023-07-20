Володин одобрил предложение о поддержке российского виноделия в общепите и на транспорте

По словам председателя Госдумы, надо продвигать и поддерживать отечественного товаропроизводителя

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания поддержал инициативу члена комитета по экономической политике Сергея Алтухова, который предложил запретить продвигать и продавать винодельческую продукцию из недружественных России стран на предприятиях общепита, объектах транспорта и обязать заместить ее отечественной продукцией.

"Конечно, нам надо продвигать и поддерживать своего отечественного товаропроизводителя. И государственные компании, госкорпорации должны всемерно этому содействовать. Да, у нас должна быть возможность выбора, но там, где у госкомпаний есть возможность поддержать отечественного производителя, надо это делать. Вы совершенно правильно подняли этот вопрос", - сказал Володин.

В ходе пленарного заседания Алтухов напомнил, что на заседании 11 июля Володин поднял вопрос о закупке отечественных автомобилей для государственных и муниципальных нужд. "Я бы хотел обратить внимание на другие отрасли нашей экономики, особенно те, где наши усилия в области импортозамещения значительны. Вот журнал крупной российской авиакомпании, в котором нашим гражданам, пассажирам предлагаются французские, испанские, итальянские вина. Подобная ситуация и в других авиакомпаниях. Фактически мы продвигаем винодельческую продукцию из недружественных нам стран, а они, в свою очередь, поставляют оружие Киеву", - сказал Алтухов.

Депутат предложил "обратиться к правительству и внести изменения в соответствующие нормативно-правовые акты о запрете продажи и продвижения винодельческой продукции из недружественных нам стран на предприятиях общепита, на транспорте и заменить ее нашей отечественной продукцией с маркировкой "Вино России".