Замглавы Минцифры и предпринимателя Моносова исключили из совета по ПО при ведомстве

Зампредседателя экспертного совета назначили заместителя министра цифрового развития Андрея Заренина

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Заместитель министра цифрового развития Максим Паршин и гендиректор ООО "Бюджетные и финансовые технологии" Александр Моносов исключены из экспертного совета по программному обеспечению при Минцифры РФ. Это следует из приказа, опубликованного на сайте министерства.

"Исключить из состава экспертного совета М. В. Паршина, А. Н. Моносова", - следует из документа. При этом, замглавы Минцифры Андрей Заренин назначен заместителем председателя экспертного совета.

Дела Паршина и Моносова

Следователи 13 июля задержали Паршина по подозрению в коррупционном преступлении. По данным некоторых СМИ, сумма взятки, в получении которой обвиняется чиновник, составляет 3,5 млн рублей. Если его признают виновным, ему грозит до 15 лет колонии. Басманный суд отправил Паршина под домашний арест на два месяца по делу о получении крупной взятки. Прокуратура 17 июля подала протест на решение отправить под домашний арест заместителя министра цифрового развития.

Несколько Telegram-каналов сообщали, что взятку передал Паршину Моносов. Басманный суд уже отправил Моносова под домашний арест до 12 сентября.

В Минцифры Паршин курирует вопросы по выработке государственной политики в сфере развития информационных технологий, созданию благоприятных условий для российских IT-компаний, подготовке кадров для цифровой экономики. Также он отвечает за формирование и исполнение федерального бюджета, администрирование доходов и деятельность подведомственных организаций.