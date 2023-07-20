Глава МИД Пакистана заявил об отправке гуманитарной помощи Украине

Билавал Бхутто-Зардари выразил украинскому министру иностранных дел Дмитрию Кулебе "обеспокоенность сложившейся ситуацией и передал соболезнования в связи с гибелью и страданиями людей"

ИСЛАМАБАД, 20 июля. /ТАСС/. Пакистан в знак солидарности с украинским народом направил Киеву гуманитарную помощь. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел исламской республики Билавал Бхутто-Зардари в ходе пресс-брифинга по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Исламабаде.

"Мы [в ходе переговоров] обсудили ситуацию на Украине. Я выразил министру иностранных дел [Украины] нашу глубокую обеспокоенность сложившейся ситуацией и передал соболезнования в связи с гибелью и страданиями людей, - сказал он. - В знак солидарности с народом Украины и несмотря на наши собственные экономические проблемы, мы отправили гуманитарную помощь".

Глава МИД Украины 20 июля прибыл в Исламабад с двухдневным официальным визитом. Помимо общения с пакистанским коллегой, украинский министр также проведет встречу с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом. Это первый визит подобного уровня в истории пакистано-украинских отношений, установленных в 1993 году.