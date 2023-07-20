Международные резервы России за неделю выросли на $11,3 млрд

По данным ЦБ, они составили $594,4 млрд

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Международные резервы РФ за неделю увеличились на $11,3 млрд и на 14 июля 2023 года составили $594,4 млрд, говорится в материалах Банка России.

"Объем международных резервов по состоянию на 14 июля составил $594,4 млрд, увеличившись за неделю на $11,3 млрд, или на 1,9%, преимущественно вследствие положительной переоценки, связанной в том числе с обесценением доллара США к другим резервным валютам", - отмечается в сообщении регулятора.

По данным на 7 июля, объем резервов РФ составлял $583,1 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет подпали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению регулятора.