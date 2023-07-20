Тариф "Платона" могут проиндексировать с 1 февраля 2024 года до 2,99 рублей за 1 км

Текущий размер платы - 2,84 рубля

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Тариф системы взимания платы с грузовиков "Платон" может быть проиндексирован с 1 февраля 2024 года до 2,99 рубля за 1 км пробега. Об этом говорится в сообщении Росавтодора.

"В рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе "Платон" прогнозируется на уровне 2,99 рубля за 1 км пробега. Текущий размер платы - 2,84 рубля за 1 км пробега", - отмечается в сообщении ведомства.

Однако прогнозный размер платы может быть скорректирован после публикации Росстатом индекса потребительских цен за 2023 год, добавили в Росавтодоре. Фактические данные о предстоящей индексации будут опубликованы в середине января.

На сегодняшний день в госсистеме зарегистрировано свыше 794 тыс. грузоперевозчиков и более 1,79 млн большегрузов. За весь период работы "Платона" в Федеральный дорожный фонд поступило более 238 млрд рублей, которые направляются на капитальный ремонт федеральных дорог. По итогам 2022 года в фонд поступило почти 40 млрд рублей, средства были направлены на ремонт более 1,1 тыс. км дорог.

О системе "Платон"

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами (массой более 12 тонн) федеральным автодорогам, введена на территории России с 15 ноября 2015 года. Помимо дополнительного финансирования строительства, капитального ремонта и соответствующего повышения безопасности автодорог и мостовых сооружений система "Платон" обеспечивает сбор фактической статистики и рост "прозрачности" рынка грузоперевозок.