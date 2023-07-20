Путин отметил значимость проектов по производству СПГ

По словам президента, такие проекты позволяют развивать смежные отрасли

СЕЛО БЕЛОКАМЕНКА /Мурманская область/, 20 июля. /ТАСС/. России важны проекты по производству сжиженного природного газа, потому что они позволяют развивать смежные отрасли и комплексно влияют на экономику в целом.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в Мурманской области.

"Проекты по производству СПГ, безусловно, важны, потому что дают комплексный эффект для всей экономики, позволяют нам отвоевывать нужную долю на мировом рынке СПГ, позволяют нам развивать смежные отрасли", - указал он.