20 июля, 18:22

Путин отметил значимость проектов по производству СПГ

© Kremlin.ru

По словам президента, такие проекты позволяют развивать смежные отрасли

СЕЛО БЕЛОКАМЕНКА /Мурманская область/, 20 июля. /ТАСС/. России важны проекты по производству сжиженного природного газа, потому что они позволяют развивать смежные отрасли и комплексно влияют на экономику в целом.

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Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в Мурманской области.

"Проекты по производству СПГ, безусловно, важны, потому что дают комплексный эффект для всей экономики, позволяют нам отвоевывать нужную долю на мировом рынке СПГ, позволяют нам развивать смежные отрасли", - указал он. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМурманская область
© Информационное агентство ТАСС
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