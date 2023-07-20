20 июля, 20:16,
обновлено 20 июля, 20:40

"Новатэк" планирует из своей доли в "Арктик СПГ - 2" поставлять сжиженный газ в Японию

Глава компании Леонид Михельсон отметил, что Токио может ежегодно получать более 2 млн тонн СПГ с этого завода

СЕЛО БЕЛОКАМЕНКА /Мурманская область/, 20 июля. /ТАСС/. Япония может ежегодно получать более 2 млн тонн СПГ с завода "Арктик СПГ - 2". Кроме 2 млн тонн, которые приходятся на японских акционеров проекта, "Новатэк" планирует поставлять в Японию СПГ и из своей доли. Об этом журналистам сказал глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"В отличие от "Ямал СПГ", в проекте "Арктик СПГ - 2" реализуют СПГ партнеры [в зависимости от] доли владения. 10% имеет японская сторона, это 2 млн тонн. Они будут на японском рынке точно. Но уже есть контракты и рассматривается контракты дополнительно из доли "Новатэка" на Японию", - сказал он.

Одним из акционеров (10% от доли) проекта является японский консорциум Japan Arctic LNG, в который входят Mitsui & Co., Ltd. и JOGMEC.

"Арктик СПГ - 2" - второй СПГ-проект "Новатэка". Он предусматривает строительство трех линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. Запуск первой, второй и третьей линий планируется в 2023, 2024 и 2026 годах соответственно. 

Теги:
ЯпонияРоссияМихельсон, Леонид Викторович
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