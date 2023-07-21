Продукцией кирпичного завода из ЛНР заинтересовались в Турции и Киргизии

Сейчас страны тестируют продукцию

ЛУГАНСК, 21 июля. /ТАСС/. Потенциальные покупатели из Турции и Киргизии заинтересовались разработанными на лутугинском заводе стройматериалов в ЛНР блоками для строительства заборов. Об этом рассказал журналистам исполняющий обязанности директора завода Игорь Мацюк.

"Квадроблоки - это новая конструкция, ее нигде в России не изготавливают, кроме нашего завода. Мы только начали ее изготавливать. Эта продукция уже пользуется большим спросом в регионах. Она служит для заборных элементов. Засыпается полусухой бетонной смесью и получается колонна. <…> За пределы России пока не поставляем, но Киргизия и Турция заинтересовались. Они пока смотрят нашу продукцию, тестируют ее и в дальнейшем примут решение", - сказал он.

Квадроблок представляет из себя полую колонну, склеенную из тонких кирпичей. При установке полость заливается бетоном. Особенность конструкции в том, что благодаря ей возведение заборов ускоряется в несколько раз. Среди российских регионов, которые уже закупают квадроблоки, в частности, Волгоградская, Ростовская, Ульяновская области и Краснодарский край.

Также на заводе есть еще одна конструкция собственной разработки - тетрис-блоки.

"Мы запустили их в производство в этом году. Это облицовочные кирпичи. После их укладки не нужны штукатура или шпаклевка. Мы представили эту конструкцию на "Иннопроме", ей заинтересовались, в частности, Крым и Краснодарский край. Сейчас в Луганске с применением тетрис-блоков строится первый частный дом", - сказал Мацюк.

ООО "Лутугинский завод строительных материалов" - единственный в ЛНР кирпичный завод. Он производит до 700 тыс. кирпичей в месяц.