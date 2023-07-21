Аэропорт Казани планирует нарастить пассажиропоток до 5 млн человек в 2023 году

В 2022 году аэропорт обслужил 4 млн человек

КАЗАНЬ, 21 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Казани планирует нарастить пассажиропоток до рекордных 5 млн человек по итогам 2023 года, сообщил ТАСС первый заместитель генерального директора аэропорта Дмитрий Алиев на полях форума "Производительность 360". В прошлом году пассажиропоток составил порядка 4 млн человек.

"[Планируем увеличить до 5 млн]. За первое полугодие перевезена практически половина. Чуть меньше. Потому что, как правило, основной буст дают летние сезоны. <...> Но уже больше 2 млн", - сказал Алиев.

Он отметил, что на рост пассажиропотока влияют, в том числе, увеличение количества внутренних рейсов, расширение маршрутной сети по региональным направлениям. "У нас авиакомпания "Северный ветер" очень сильно в этом году прибавила, летает во много региональных аэропортов. Плюс сама загрузка пассажирских кресел на каждом рейсе увеличилась. Если в среднем в прошлых годах она варьировалась от 70% до 85%, то сейчас 95-99%", - сказал Алиев.

В 2022 году аэропорт обслужил 4 млн человек. В 2021 году - 3,8 млн пассажиров, в 2020 году этот показатель составил 2,1 млн человек. Международный аэропорт Казань расположен в 28 км от центра столицы Татарстана.

Пятый федеральный форум "Производительность 360" проходит в Казани 20-21 июля. В работе форума принимают участие ведущие российские автомобилестроительные компании, а также производители сельскохозяйственного, энергетического и другого промышленного оборудования. Организаторами форума выступают Минэкономразвития РФ и Федеральный центр компетенций при поддержке правительства Республики Татарстан. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.