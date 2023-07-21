21 июля, 05:10

Эксперт спрогнозировал рост российского рынка геймификации в 2023 году на 27%

Эксперт по геймификации бизнеса Владимир Жиганов отметил, что ежегодный прирост рынка по миру составляет 25%

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Рынок геймификации - внедрения игровых элементов и механик в неигровые процессы - в России вырастет на 27% в 2023 году, составив не менее 560 млн рублей. Учитывая ежегодный прирост рынка по миру на 25%, российский в этом году обгонит его, сообщил ТАСС эксперт по геймификации бизнеса и член Совета предпринимателей Москвы Владимир Жиганов.

Эксперт начал с цифр 2022 года: объем отечественного рынка тогда достиг не менее 440 млн рублей. "А по итогам текущего, исходя из динамики, достигнет показателя не менее 560 млн рублей. Таким образом, ожидается рост на 27%", - сказал Жиганов. Далее он привел статистику по миру: по его словам, ежегодный прирост мирового рынка геймификации с 2021 года - порядка 25%.

Жиганов считает, что в России "наиболее глубинным применением" игровых механик в процессы занимаются в сферах e-commerce, онлайн-образования и финтеха. А лидерская позиция представителей этих сфер в направлении геймификации является одним из факторов, которые способствуют росту российского рынка.

В целом внедрение геймификации во все сферы жизни неизбежно после завершения всех процессов четвертой промышленной революции (внедрение киберфизических систем, переход на автоматизированное цифровое производство - прим. ТАСС), заключил эксперт. 

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