В "Интерагро" заявили, что производство яблок и груш в РФ может вырасти на 20% к 2025 году

По словам генерального директора компании Екатерины Бабаевой, показатель может превысить 3,5 млн тонн

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Отечественное производство семечковых культур (яблоня, груша, айва и др.) к 2025 году может вырасти на 20% по сравнению с 2022 годом и превысить 3,5 млн тонн. Об этом ТАСС сообщили в ГК "Интерагро".

"Если поддержка будет оказываться, а темпы роста сохранятся, то мы предполагаем, что к 2025 году отечественное производство семечковых культур может превысить 3,5 млн тонн", - прокомментировала генеральный директор "Интерагро" Екатерина Бабаева, чьи слова приводятся в сообщении.

В сообщении компании также указывается, что в 2022 году валовой сбор семечковых культур составил 2,9 млн тонн, что на 11,4% больше, чем годом ранее.

Кроме того, российский сектор производства яблок демонстрирует устойчивый рост на фоне роста валовых сборов семечковых культур в среднем на 6,6% в год за период с 2013 по 2022 год. При этом рост обусловлен увеличением урожайности семечковых культур при относительно неизменной площади закладки многолетних насаждений под этим видом плодовых культур. Так, среднегодовой рост площади за 2013-2022 годы составил всего 0,2%, в то же время урожайность за рассматриваемый период росла, в среднем, на 6,1% в год.

Как отмечает компания, яблоки входят в число основных видов выращиваемой продукции в российском садоводстве.

Таким образом, за последние годы наблюдается тенденция роста доли семечковых культур в структуре валового сбора плодов и ягод. За период с 2013 по 2022 год их доля выросла с 56% до 68% на фоне сокращения доли косточковых и ягодников.

В числе основных регионов выращивания - Кабардино-Балкария, Краснодарский и Ставропольский края, Тульская, Тамбовская, Липецкая, Волгоградская области.