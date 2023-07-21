Госдума приняла закон о "линейной амнистии"

Речь идет об упрощенном порядке оформления прав на линейные объекты, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в III, окончательном чтении закон о "линейной амнистии". Речь идет об упрощенном порядке оформления прав на линейные объекты (трубопроводы, газопроводы, линии электропередач и другое), построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ. Документ внесен правительством России.

Согласно документу, до 1 января 2025 года публичный сервитут может быть установлен в отношении линейных объектов, созданных до 30 декабря 2004 года на основании ходатайства субъекта естественной монополии для эксплуатации используемого им линейного объекта или на основании ходатайства оператора связи для эксплуатации линии связи, в отношении которых отсутствуют права собственности и которые используются для организации электро-, газо-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения и оказания населению услуг связи. При этом предоставление правоустанавливающих документов на указанный линейный объект не требуется.

По данным Росреестра, в настоящее время из-за отсутствия таких документов остаются неоформленными права примерно на 720 тыс. км линейных объектов, используемых для оказания коммунальных услуг населению, транспортировки газа. Упрощенный порядок оформления обеспечит их качественный учет и тем самым надлежащее содержание в целях бесперебойного функционирования в интересах населения, считают в кабмине.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов ранее пояснил, что изменения распространяются на "бесхозные" линейные объекты, используемые в жилищно-коммунальном хозяйстве, которые не были оформлены необходимым образом. Поскольку бесхозяйственное содержание объектов ставит под угрозу стабильное оказание услуг гражданам, был разработан упрощенный порядок оформления участков, на которых размещены сети газо-, тепло-, водо- и электроснабжения, для субъектов естественных монополий через оформление публичного сервитута, указал он.