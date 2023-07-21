Биржевая цена бензина Аи-92 выросла за неделю на 6%

Стоимость Аи-95 повысилась почти на 5%

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Стоимость бензина марки "Регуляр-92" в европейской части России увеличилась за неделю на 6%, а цена бензина марки "Премиум-95" подросла почти на 5%. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-92 выросла за прошедшую неделю на 6,2%, до 64,522 тыс. рублей за тонну, что является новым рекордным показателем. Стоимость этого вида топлива обновляет максимум 12 торговых дней подряд. Бензин Аи-95 подорожал на 4,7%, до 69,775 тыс. рублей за тонну, что также является рекордным значением.

Стоимость летнего дизельного топлива увеличилась на 7,2%, до 57,635 тыс. рублей за тонну, постепенно приближаясь к историческому максимуму (58,151 тыс. рублей за тонну, достигнут 23 сентября 2022 года). Цена топочного мазута возросла на 5,3%, до 22,804 тыс. рублей за тонну, топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) - на 2,1%, до 64,089 тыс. рублей за тонну.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) уменьшилась за неделю почти на 8%, до 20,806 тыс. рублей за тонну. На Урале и в Сибири, где находятся основные производители СУГ, этот вид топлива подешевел на 6,6%, до 16,9 тыс. рублей за тонну.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что правительство разработало ряд предложений по стабилизации цен на топливо. По его словам, меры касаются оптового рынка бензина, цены в рознице держатся в пределах инфляции. Кроме того, кабмин ожидает стабилизации оптовых цен на бензин, так как НПЗ вскоре должны выйти с ремонтов и наполнить рынок предложением, добавил Новак.