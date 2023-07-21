Москва заключила более 60 договоров по льготной программе аренды памятников культуры

Большая часть объектов расположена в центре столицы - 18, еще 6 - на востоке, и по 5 - на юго-востоке и северо-западе города

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Власти Москвы заключили с инвесторами свыше 60 договоров аренды объектов культурного наследия (ОКН), образования и гостиниц по льготной программе "1 рубль за 1 кв. м в год" с 2012 года, рассказал журналистам в пятницу заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"С 2012 года в Москве работает программа "1 рубль за квадратный метр в год" для арендаторов ОКН, находящихся в неудовлетворительном состоянии, с 2013 года она распространилась на объекты образования, а в 2022 году благодаря расширению программы появилась возможность арендовать здания под гостиницы. На данный момент с инвесторами по результатам торгов заключен 61 договор аренды зданий и помещений общей площадью почти 61 тыс. кв. м. Подписано 30 договоров по аренде объектов культурного наследия общей площадью 17,1 тыс. кв. м, столько же договоров действует по аренде недвижимости для размещения частных образовательных учреждений площадью около 43,5 тыс. кв. м", - сказал Ефимов.

Чтобы воспользоваться программой "1 рубль за 1 кв. м в год", инвесторы должны принять участие в специальных аукционах по аренде нежилых объектов недвижимости. Город заключает с победителями аукционов договоры на 49 лет для ОКН и образовательных учреждений и на 20 лет - для открытия гостиниц.

"Сегодня на льготную ставку аренды из расчета один рубль за 1 кв. м в год уже переведены 43 договора аренды объектов, которые занимают более 46 тыс. кв. м. Большая часть объектов расположена в центре столицы - 18, еще 6 - на востоке, и по 5 - на юго-востоке и северо-западе города", - отметил руководитель Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.