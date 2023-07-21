Мэрия Москвы приобрела корпус строящегося офисного комплекса рядом с "Москва-Сити"

Приобретение объекта связано с оптимизацией работы городских структур, которые переедут в iCity, и повышением эффективности взаимодействия ведомств

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Мэрия столицы приобрела корпус строящегося офисного комплекса iCity рядом с "Москва-Сити". Об этом сообщила в пятницу ТАСС пресс-служба департамента городского имущества Москвы.

"Город действительно приобрел помещения в комплексе iCity площадью порядка 50 тыс. кв. м. Приобретение объекта связано с оптимизацией работы городских структур, которые переедут в iCity, и повышением эффективности взаимодействия ведомств", - рассказали в пресс-службе департамента. Стоимость сделки не раскрывается.

По информации пресс-службы ведомства, ранее город уже совершал подобные сделки. Так, в 2016 году столичные власти приобрели в башне "Око" 51 тыс. кв. м площадей для нескольких департаментов правительства Москвы и освободили занимаемые ими помещения, разбросанные в разных точках города. "За счет сокращения площадей и расходов на их эксплуатацию и содержание были сэкономлены бюджетные средства. Только занимаемая площадь сократилась на 36%", - подчеркнули в пресс-службе департамента имущества.

Правительство Москвы - не единственный пример передислокации органов власти в единый комплекс. В 2019 году был создан правительственный комплекс в башне "IQ-квартал". В деловой центр переехал ряд федеральных органов власти, включая центральные аппараты Минэкономразвития, Минпромторга, Минкомсвязи.