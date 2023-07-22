Орбан заявил, что западные компании не хотят уходить из России, несмотря на санкции

По словам главы правительства, 88% фармацевтических, 79% горнодобывающих, 70% энергетических и 77% других европейских промышленных предприятий, работавших в РФ в начале 2022 года, остались

БУДАПЕШТ, 22 июля. /ТАСС/. Западные компании не хотят уходить из России, несмотря на санкции, поскольку понимают, что российская экономика все равно останется частью общемировой. Такое мнение высказал в субботу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Свободном университете и летнем студенческом лагере в Бэиле-Тушнад (уезд Харгита) в Трансильвании.

Глава правительства отметил, что, по его данным, 88% фармацевтических, 79% горнодобывающих, 70% энергетических и 77% других европейских промышленных компаний, работавших в России в начале 2022 года, остались там и сейчас. "Из 1 400 крупнейших западных компаний лишь 8,5% ушли из России", - уточнил Орбан, выступление которого транслировал венгерский телеканал М1. По словам главы правительства, в 2022 году иностранные предприятия заплатили в российский бюджет $3,5 млрд.

Премьер заявил, что сейчас предпринимается попытка "отсоединить Россию" от экономики Европы с помощью санкций, чтобы оказать политическое давление на Москву. Однако, уверен он, это не даст желаемого эффекта, поскольку экономика РФ связана с остальным миром, в том числе в области энергетики. "Российское сырье покупает кто-то другой, а мы страдаем от военной инфляции и теряем нашу конкурентоспособность", - сказал Орбан. Он отметил, что до введения санкций против России страны ЕС ежегодно платили за поставки нефти и газа примерно €300 млрд, а в 2022 году они заплатили €653 млрд. Европа не сможет конкурировать с остальным миром, если энергоносители будут обходиться ей вдвое дороже, чем раньше, считает Орбан.