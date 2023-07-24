"Автоваз" опроверг приостановку производства автомобилей Lada Vesta NG

Как отметили в пресс-службе компании, производство ведется по плану

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. "Автоваз" не подтвердил информацию о приостановке сборки автомобилей Lada Vesta нового поколения. Производство ведется по плану, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Сборка и сдача автомобилей идет ровно по плану", - отметили в пресс-службе.

Ранее в сообществе Avtograd news в соцсети "ВКонтакте" появились сообщения о том, что с 24 июля "Автоваз" временно приостановил сборку автомобилей Lada Vesta. По данным сообщества, часть персонала перемещена на сборку машин Niva и Granta, а другая часть - на отработку ранее собранных недоукомплектованных автомобилей.

На прошлой неделе стало известно, что около 70% автомобилей Lada, поступающих дилерам, приходят в неполном комплекте. Так, на Lada Vesta не хватает устройства "Эра-Глонасс" и рамок систем мультимедиа. В самом "Автовазе" сообщали, что планируют дооснастить почти 80 тыс. автомобилей Lada блоками "Эра-Глонасс" для вызова экстренных служб.