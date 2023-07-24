Мишустин: регионы, развиваясь, должны максимально использовать инструменты государства

Премьер-министр напомнил, что о развитии региона правительство судит по четырем параметрам

ОСТРОВ РУССКИЙ, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что регионы, привлекая инвесторов и развиваясь, должны максимально использовать инструменты, которые предлагает для этого государство.

"Что было очень важно для меня, вот сегодня воочию я убедился, - это инвестиционная активность здесь. Вы показали сегодня несколько проектов, поговорили о самых крупных, однако сама сумма запланированных инвестиций - 2,8 трлн рублей - она очень серьезная", - сказал Мишустин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Он напомнил, что о развитии региона правительство судит по четырем параметрам: внутренний региональный продукт, количество инвестиций, количество рабочих мест и реальные доходы населения. "И что очень важно, кроме традиционных для Приморья направлений - это логистика, судостроение, то, что связано с выловом рыбы и сопутствующими смежными отраслями, вы еще показали целые кластеры инвестиций в научные изыскания, связанные с электроникой, медициной и многими другими сферами", - сказал Мишустин. При этом премьер заметил, что, "конечно, очень важно, комплексно развиваясь и привлекая инвесторов, необходимо максимально использовать инструменты, которые есть у государства; по поручению президента их целый набор".

Кожемяко в свою очередь подчеркнул, что Приморский край использует такие инструменты, в частности, в сфере строительства, коммунального хозяйства, а также бюджетные инфраструктурные кредиты.

Говоря о развитии региона, губернатор отметил, что экономика края в новых условиях сохранила свою устойчивость, фиксируется рост регионального валового продукта. "Также динамику демонстрируют и транспорт, жилищное строительство, сельское хозяйство, инвестиции. Грузооборот наших портов вырос на 30% и достиг 149 млн тонн, непосредственно инвестиции составили 350 млрд рублей по прошедшему году", - сказал губернатор.

Глава региона рассказал на встрече с премьером о реализации крупных проектов в регионе, в том числе о верфи крупнотоннажного судостроения "Звезда", заводе "Прогресс", который получил большие заказы на несколько лет по выпуску авиатехники для оборонно-промышленного комплекса, о запуске завода "Солерс". Региональные власти за последнее время, отметил Кожемяко, увеличили средства на социальные сферы, включая образование и здравоохранение.