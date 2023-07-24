В Думу внесут законопроект об освобождении бизнеса от налогов при безвозмездных патентах

Документ позволит снизить финансовые затраты получателей прав и направить высвободившиеся деньги на коммерциализацию технологий

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении в Госдуму разработанного Министерством экономического развития РФ законопроекта, предусматривающего освобождение от уплаты налогов граждан и компаний, безвозмездно получающих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) или лицензии. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении на сайте министерства.

"Мы продолжаем стимулировать использование интеллектуальной собственности, созданной за бюджетные средства. Законопроект освобождает получателей нового актива от уплаты налога за него в случаях, когда безвозмездная передача предусмотрена законодательством", - приводятся слова главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

Сейчас, согласно налоговому законодательству, лица, которые безвозмездно получают права на РИД, должны заплатить налог: физлица - налог на доходы физических лиц, а юридические лица - налог на прибыль.

Законопроект позволит снизить финансовые затраты получателей прав и направить высвободившиеся деньги на коммерциализацию технологий.

Документ разработан в рамках реализации механизма "Трансформация делового климата" в сфере интеллектуальной собственности, куратором которого является первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.