Предпринимателей в Москве освободили от платежей более чем на 144 млн рублей

Обеспечительный платеж отменяется для предпринимателей, которые исполняли свои обязательства по аренде и не имели задолженности при использовании городских помещений в течение года

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Почти 120 предпринимателей Москвы были освобождены от обеспечительных платежей по договорам аренды на общую сумму свыше 144 млн рублей с марта 2022 года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Чтобы поддержать бизнес, в марте прошлого года город предоставил добросовестным арендаторам возможность не вносить обеспечительный платеж. С того момента мерой воспользовались 117 предпринимателей, которые занимают 247 городских помещений общей площадью 43,6 тыс. кв. м. Сумма отмененных платежей составила 144,3 млн рублей", - приводятся в тексте слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

С 2019 года при продлении аренды нежилых городских помещений на новый срок предприниматели должны вносить обеспечительный платеж - предоплату за последние пять месяцев действия договора. Это позволяет минимизировать риски в случае недобросовестного поведения представителей бизнеса.

"Обеспечительный платеж отменяется для предпринимателей, которые добросовестно исполняли свои обязательства по аренде и не имели задолженности при использовании городских помещений в течение года до подачи запроса на продление договора на новый срок. В городских помещениях арендаторы открывают офисы, салоны красоты и парикмахерские, медицинские клиники, аптеки, магазины и другие объекты", - добавили в пресс-службе.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, чьи слова приводятся в тексте, за шесть месяцев 2023 года город освободил от обеспечительных платежей арендаторов 19 объектов недвижимости общей площадью 6 тыс. кв. м.