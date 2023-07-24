"Оренбургнефть" наращивает нефтедобычу за счет внедрения отечественных инноваций

Коэффициент извлечения нефти на некоторых месторождениях компании увеличился в среднем до 56%, в то время как в среднем по РФ он составляет около 35%

БУЗУЛУК /Оренбургская область/, 24 июля. /ТАСС/. Коэффициент извлечения нефти (КИН), который показывает отношение извлекаемых полезных ископаемых к геологическим запасам, увеличился в среднем до 56% на ряде месторождений "Оренбургнефти" ("дочка" "Роснефти"), в то время как в среднем КИН по России составляет около 35%. Об этом сообщил журналистам начальник управления добычи нефти и газа, первый заместитель главного инженера "Оренбургнефти" Антон Кравцов.

"Большинство месторождений "Оренбургнефти" - зрелые. Высокие показатели - [это] результат последовательного применения комплекса передовых геолого-технических мероприятий, внедрение инноваций в бурении и капитальном ремонте скважин. В результате внедрения новых технических решений за последнюю пятилетку дополнительный прирост углеводородов составил 9 млн тонн", - отметил Кравцов.

С 2018 по 2022 годы "Оренбургнефть" восполнила запасы нефти на 204%, было открыто 56 новых месторождений. Предприятие на этом не останавливается и внедряет новые технологии корпоративных институтов и отечественных компаний. ТАСС разобрался, как 3D-материалы помогают "Оренбургнефти" находить новые месторождения, а цифровые технологии и отечественные разработки - экономить миллиарды рублей, при этом повышая эффективность производственных процессов.

Зрелые и новые месторождения

Основная масса месторождений в Оренбуржье относится к зрелым и находится на 3-4-й стадии разработки, поэтому добыча на них начинает снижаться либо держится на определенной отметке, рассказал замначальника управления по геологоразведочным работам "Оренбургнефти" Сергей Новиков. На предприятии повышают нефтеотдачу таких месторождений за счет внедрения отечественных инноваций.

Одна из технологий, направленных на получение дополнительной нефти, - радиальное вскрытие пласта. Инновация используется на тех скважинах, где невозможно провести гидроразрыв пласта (ГРП) из-за близкого расположения пластовых вод. До этого на недренируемых скважинах фактически было невозможно интенсифицировать добычу нефти. Благодаря новой технологии удалось не только вовлечь в работу эти скважины, но и увеличить их производительность. Такой подход уже внедрен на трех скважинах "Оренбургнефти". За пять лет технология позволит дополнительно добыть более 5 тыс. тонн нефти с каждого объекта.

"Оренбургнефть" не останавливается на зрелых месторождениях и осваивает новые. В прошлом году предприятие открыло Биктовское месторождение. Скважины были заложены на основе сейсмических карт, полученных по результатам переинтерпретации сейсмических 3D-материалов. Суммарные извлекаемые запасы оцениваются в более чем 2 млн тонн нефти и 64 млн куб. метров газа.

Новые рекорды и цифровые технологии

Наряду с освоением новых скважин в "Оренбургнефти" успешно наращивают скорость их бурения. Предприятие внедрило отечественное долото нового дизайна в стальном исполнении, которое увеличило максимальную скорость проходки на 16% - до 24,2 м/ч. Новая разработка сократила время строительства одной скважины более чем на сутки, в результате чего ее стоимость также снизилась на 1,3 млн рублей. При создании долота инженеры учли специфику Оренбуржья, где литология представлена переслоением мягких и твердых пород. Из-за границ между ними прежние матричные долота часто выходили из строя. Сейчас технология применяется при бурении скважин на Воробьевском и Новосибирском месторождениях Оренбургнефти, планируется к реализации на Сорочинско-Никольском месторождении. В будущем разработка будет растиражирована в других дочерних обществах "Роснефти".

Еще одна инновация, которая помогает проектировать и повышать эффективность обслуживания месторождений, - уникальное корпоративное ПО. Представители предприятия отмечают, что до этого использовались зарубежные аналоги, в которых за каждый дополнительный инструмент нужно было платить. Новый софт, созданный специалистами "ТомскНИПИнефть" и компании "Сибинтек" (входят в "Роснефть"), стало основой для цифрового сервиса "ЦГИС", который включает схемы местности, топографические планы, космоснимки, историю инженерных изысканий и другие полезные параметры. Сейчас ведется тестирование сервиса и переход на мобильную версию картографического портала, что позволит в полевых условиях пользоваться материалами по всем объектам для принятия каких-либо решений, отметил начальник отдела геоинформационного обеспечения "Оренбургнефти" Алексей Стрельников.

Энергоэффективные решения

"Оренбургнефть" реализует комплексную программу повышения энергоэффективности и энергосбережения. За четыре года предприятие сократило потребление электроэнергии в объеме 365 млн киловатт в час. Экономия средств за счет повышения энергоэффективности за пять лет превысила 1,3 млрд рублей.

Так, предприятие переводит объекты нагнетательного фонда скважин на энергию солнечных батарей. Если раньше технологи сами приходили и вручную снимали замеры, то сейчас контроллеры 141 нагнетательной скважины работают за счет энергии световых модулей и позволяют специалистам в режиме онлайн получать всю необходимую информацию. Таким образом, помимо энергоэффективности, увеличилось и количество проводимых замеров. Часть объектов уже введена в эксплуатацию на Покровском и Пронькинском месторождениях.

Кроме того, в "Оренбургнефти" ввели в строй новую подстанцию 35/6кВ "Тананыкская" с увеличенной мощностью до 20 Мегавольт-ампер. Она появилась вместо выработавшего свой ресурс старого объекта, мощность которого всего 12,6 Мегавольт-ампер. Новая подстанция позволила обеспечить электроэнергией дополнительные объекты перспективного Западно-Долговского месторождения. Отсюда в Бузулук в режиме реального времени поступает вся информация о нагрузках, сбоях, что позволяет своевременно отреагировать на различные события.

Круглосуточный контроль качества

Для контроля качества нефти на Тананыкском месторождении ввели новую химико-аналитическую лабораторию, которая выполняет большинство необходимых анализов. Она заменила лабораторию, существовавшую в виде одного помещения более 30 лет на промысловом объекте. Новое здание обеспечили инновационным отечественным оборудованием, которое позволяет проводить, в том числе, новые испытания нефти на определение хлорорганических соединений. Представители лаборатории сообщили, что раньше для этого нефть направлялась в лабораторию в Бузулуке. Здесь, на новом объекте специалисты работают круглосуточно по сменам, они проводят около 7 тыс. испытаний в месяц, что составляет 230 испытаний в сутки.