Sokolov в I полугодии нарастил оборот на 47%

Он составил 19,8 млрд рублей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Ювелирный холдинг Sokolov в январе - июне 2023 года увеличил оборот на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 19,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

"Оборот ювелирного холдинга Sokolov по итогам первого полугодия 2023 года увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 19,8 млрд рублей", - отмечается в релизе. В структуре выручки 69% пришлось на украшения из золота (13,6 млрд рублей, рост на 57%). Продажи украшений из серебра увеличились на 20% - до 5 млрд рублей. Около 1 млрд рублей пришлось на неювелирные изделия и аксессуары из кожи.

Рост оптовых продаж (на 67%) компании в основном связан с развитием партнерства по модели франчайзи. Так, с начала текущего года Sokolov открыл 31 франшизу в России и странах СНГ, доведя число франшиз до 120. В целом оптовый канал объединяет более 4,5 тыс. партнеров и франчайзи, на долю этого канала продаж, включая экспорт и франшизы, в портфеле компании приходится 24% (4,8 млрд рублей).

В свою очередь, объем розничных онлайн- и офлайн-продаж по итогам полугодия составил 15 млрд рублей (рост на 42%). С начала 2023 года холдинг открыл 59 собственных магазинов в России.

"Всего мы планируем довести к концу этого года число магазинов в рознице до 650, треть из которых будут работать по модели франчайзи", - сказал СЕО холдинга Sokolov Николай Поляков, слова которого приводятся в сообщении. Компания также сообщает, что производство в январе-июне выросло на 30% - было произведено 20 тонн изделий. Доля золотых изделий в общем объеме производства составила 20%.

Sokolov - вертикально интегрированный ювелирный холдинг, объединяет ювелирное производство и омниканальную дистрибуцию. Розничная сеть магазинов Sokolov по итогам первого полугодия 2023 года насчитывала 515 торговых точек (с учетом объектов по франшизе).