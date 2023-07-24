Минтранс сообщил, что российские авиакомпании на середину июля перевезли 53 млн пассажиров

По итогам года пассажирские авиаперевозки ожидаются на уровне 101,2 млн пассажиров, отметил глава ведомства Виталий Савельев

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российские авиакомпании с января до середины июля 2023 года перевезли 53 млн пассажиров, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев в рамках заседания президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме.

"Общий пассажиропоток по состоянию на 16 июля - 53 млн пассажиров", - сказал он.

Савельев отметил, что по итогам года пассажирские авиаперевозки ожидаются на уровне 101,2 млн пассажиров.

Ранее министр сообщал, что авиакомпании РФ в январе - июне 2023 года увеличили перевозки на 18%, до 47,5 млн пассажиров по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года.

Около 60 млрд рублей планируется направить в 2023 году на субсидирование авиаперевозок, что в три раза меньше, чем годом ранее.