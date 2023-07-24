"Нафтогаз Украины" объявил о прекращении поставок

В компании сообщили, что "Нафтогаз" обеспечивал газом более 9 млн домохозяйств, а также почти 8 тыс. небытовых потребителей, в том числе предприятия тепловой генерации

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины", которая последние три года исполняла функции поставщика газа для потребителей, лишившихся такого топлива, объявила о прекращении поставок с 23 июля. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Учитывая окончание установленного законом срока, начиная с 23 июля 2023 года, у ООО "ГК "Нафтогаз Украины" будут отсутствовать основания и техническая возможность обеспечить потребителей поставщика "последней надежды" необходимыми объемами природного газа во всей зоне балансировки", - говорится в сообщении на сайте "Нафтогаза".

Уточняется, что за время пребывания на рынке как поставщика "последней надежды", "Нафтогаз" обеспечивал газом более 9 млн домохозяйств, а также почти 8 тыс. небытовых потребителей, в том числе предприятия тепловой генерации.

Согласно украинскому законодательству, "Нафтогаз" является компанией-гарантом, которая поставляет газ потребителям, оказавшимся без топлива, в течение 60 дней, пока они не найдут другого поставщика.