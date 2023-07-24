Путин подписал закон, регулирующий деятельность гаражных объединений

Документ, в частности, определяет такие понятия, как "территория гаражного назначения", "гараж", "гаражный комплекс"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который регулирует права и обязанности участников гаражных комплексов, а также управление, организацию деятельности и использование имущества таких объединений. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон определяет такие понятия, как "территория гаражного назначения", "гараж", "гаражный комплекс". Согласно документу под гаражом понимается нежилое здание, предназначенное исключительно для хранения транспортных средств. Гаражи могут иметь подвальное помещение и не более двух наземных этажей. При этом оговаривается, что гаражи, расположенные в границах территории гаражного назначения, могут быть блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду, иметь общие с ними крышу, фундамент и коммуникации, а также быть отдельно стоящими объектами капитального строительства.

Территорией гаражного назначения будет считаться территория, в границах которой расположены участки с гаражами (граждане используют их для собственных нужд), земли, предоставленные под такие цели, а также территории общего назначения.

Под гаражным комплексом, согласно закону, понимаются здания или сооружения, которые предназначены для размещения транспортных средств и в которых расположены машино-места. В гаражном комплексе могут также располагаться нежилые помещения. В отношении гаражного комплекса территория гаражного назначения не устанавливается.

Положения закона не будут распространяться на отношения, связанные с использованием гражданами и юридическими лицами объектов, предназначенных для хранения техники и оборудования, необходимых для обеспечения деятельности госорганов. Также они не коснутся объектов, предназначенных для хранения транспорта в многоквартирном доме либо расположенных на общем земельном участке жильцов многоэтажки. Норма не действует и для сооружений, которые не являются объектами капитального строительства.

Общее имущество

Закон также содержит положения об общем имуществе в границах территорий гаражного назначения, общем имуществе собственников машино-мест, нежилых помещений в гаражном комплексе и управлении таким имуществом.

Как отметил первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев, это "долгожданный, системный закон, который завершает комплексное регулирование гаражной сферы с учетом действия гаражной амнистии", позволяет упорядочить все вопросы и обеспечить защиту права собственности владельцев гаражей.