Мишустин: без серьезного разворота на Восток трудно выполнить стоящие перед РФ задачи

Премьер-министр России призвал к созданию новых логистических коридоров

УЛАН-УДЭ, 25 июля. /ТАСС/. Без серьезного разворота на Восток и создания новых логистических коридоров в условиях беспрецедентного санкционного давления России будет трудно выполнить стоящие перед страной задачи, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"На сегодняшний день без, скажем там, серьезного разворота на Восток, без создания новых логистических коридоров будет очень трудно. Конечно, расширение провозных мощностей - это очень важная задача", - сказал он в ходе общения с работниками Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода.

Он поблагодарил коллектив завода за их труд.

"Вы здесь конкретно на этом заводе занимаетесь тем, чтобы в том числе помочь стране выполнить все задачи, которые перед ней стоят, особенно в условиях такого беспрецедентного санкционного давления, ну и соответственно выполнить национальные цели развития", - сказал Мишустин.