25 июля, 04:35

Мишустин: без серьезного разворота на Восток трудно выполнить стоящие перед РФ задачи

Михаил Мишустин посетил Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод
© Юлия Бубнова/ ТАСС

Премьер-министр России призвал к созданию новых логистических коридоров

УЛАН-УДЭ, 25 июля. /ТАСС/. Без серьезного разворота на Восток и создания новых логистических коридоров в условиях беспрецедентного санкционного давления России будет трудно выполнить стоящие перед страной задачи, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"На сегодняшний день без, скажем там, серьезного разворота на Восток, без создания новых логистических коридоров будет очень трудно. Конечно, расширение провозных мощностей - это очень важная задача", - сказал он в ходе общения с работниками Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода.

Он поблагодарил коллектив завода за их труд.

"Вы здесь конкретно на этом заводе занимаетесь тем, чтобы в том числе помочь стране выполнить все задачи, которые перед ней стоят, особенно в условиях такого беспрецедентного санкционного давления, ну и соответственно выполнить национальные цели развития", - сказал Мишустин. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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