25 июля, 05:05

В кабмине заявили, что закон о РОП не приведет к росту цен на импортные лекарства

Зампредседателя правительства Виктория Абрамченко поручила предусмотреть подачу заявлений, отчетностей и документов посредством личного кабинета в госинфосистеме учета отходов от использования товаров, портала госуслуг, а также электронного сервиса Росприроднадзора

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Новая система расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию упаковки и товаров (РОП), введение которой рассматривается в Госдуме, не приведет к удорожанию ввозимых в РФ лекарств и детского питания. Об этом говорится в протоколе совещания у заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко.

"Минприроды России, Российскому экологическому оператору обеспечить привлечение депутатов Государственной Думы, сенаторов РФ при подготовке проектов подзаконных актов, направленных на реализацию норм законопроекта, в целях недопущения установления требований, влияющих на стоимость социально-значимых товаров, включая продукты для детского питания и лекарственные средства, импортируемые на территорию РФ", - говорится в документе, который распространила пресс-служба Абрамченко.

Кроме того, Абрамченко в ходе доработки ко второму чтению в Госдуме законопроекта о новой системе РОП поручила предусмотреть подачу заявлений, отчетностей и документов посредством личного кабинета в госинфосистеме учета отходов от использования товаров, портала госуслуг, а также электронного сервиса Росприроднадзора.

О реформе

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Расширенная ответственность производителей - механизм экономического регулирования, который обязывает производителей и импортеров отвечать за утилизацию отходов от использования своих товаров. Согласно принципу "загрязнитель платит", чем менее экологична упаковка, тем выше будет ставка экосбора. Меры должны стимулировать производителей переходить на перерабатываемую упаковку. 

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