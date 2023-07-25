Четвертый энергоблок Запорожской АЭС перевели в режим "горячего останова"

Решение приняли для того, чтобы обеспечивать паром собственные нужды станции

ТАСС, 25 июля. Запорожская АЭС перевела четвертый блок в состояние "горячий останов", чтобы обеспечивать паром собственные нужды станции. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале ЗАЭС.

"Для проведения планового техосведетельствования оборудования энергоблока № 5 руководством Запорожской атомной станции было принято решение о его переводе в состояние "холодный останов". А для того, чтобы обеспечивать паром собственные нужды станции, реакторная установка энергоблока № 4 переведена в состояние "горячий останов", - говорится в сообщении.

О Запорожской АЭС

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре, станция включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами.

3 октября 2022 года "Росэнергоатом" учредил компанию "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", а 5 октября указом президента РФ Владимира Путина объекты Запорожской АЭС были приняты в российскую федеральную собственность. Спустя три дня по поручению главы государства правительство создало федеральное государственное унитарное предприятие "Запорожская атомная электростанция" с головным офисом в Москве.