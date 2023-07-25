25 июля, 08:12

Госдума осенью вернется к обсуждению легализации майнинга

По словам главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, майнингом уже занимается большое количество россиян

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Майнингом уже занимается большое количество россиян, необходимо ввести регулирование этой сферы, Госдума может вернуться к этому вопросу осенью. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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"Пока, к сожалению, мы находимся в серьезных дискуссиях и не продвинулись до принятия, по крайней мере, трех законов, связанных с майнингом в третьем чтении, только по налогообложению первое чтение прошли. Соответственно, рассчитываю, что осенью мы вернемся к этой теме", - сказал он в интервью Парламентской газете.

"Рынок большой, многие работают на этом рынке и, естественно, надо узаконить, установить правила работы этого бизнеса, сделать так, чтобы они платили налоги, ну и установить запреты", - добавил Аксаков.

Депутат также отметил, что расчеты в криптовалютах предполагается использовать только для оплаты ввоза импорта в страну, но не для проведения расчетов внутри страны.

Ранее Аксаков сообщал, что легализация майнинга в РФ может произойти после согласования положений законопроектов в части ответственности за незаконное использование криптовалют. При этом депутат выражал надежду, что в этой сфере можно будет легально работать во второй половине текущего года. 

Теги:
РоссияАксаков, Анатолий Геннадьевич
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