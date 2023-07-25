В России начались продажи седана Hongqi H5 и внедорожника HS5

Обе модели поступили в официальные дилерские центры

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. В России начались продажи седана H5 и внедорожника HS5 китайского бренда Hongqi (входит в концерн FAW). Об этом говорится в сообщении Hongqi.

До середины 2024 года компания планирует вывести на российский рынок еще две-четыре новых модели.

"В России стартовали официальные продажи седана Hongqi H5 и внедорожника HS5", - сказано в сообщении. Обе модели поступили в официальные дилерские центры.

Седан H5 оснащается турбированным бензиновым двигателем объемом 2 л и мощностью 218 лошадиных сил. Модель представлена в двух комплектациях - Comfort и Deluxe. Стоимость начинается от 4,79 млн рублей.

Полноприводный внедорожник HS5 имеет двигатель объемом 2 л и мощностью 218 лошадиных сил. Модель также доступна в версиях Comfort и Deluxe, цена - от 4,99 млн рублей.

Ранее в России стартовали продажи седана Hongqi Н9 и электрического полноприводного внедорожника E-HS9.

О компании

Hongqi основана в 1958 году. Как отмечается в материалах компании, Hongqi использовались в качестве автомобилей для государственных лидеров в ходе национальных праздников или приемов высокопоставленных гостей КНР. Дистрибьютором Hongqi в России является "ФАВ - Восточная Европа" - дочерняя компания FAW в РФ.