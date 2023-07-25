Дума разрешает регоператорам закупать материалы для капремонта многоквартирных домов

По словам члена думского комитета по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, предлагаемый механизм уже доказал свою эффективность в сфере благоустройства в российских регионах

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во II чтении законопроект, который наделяет региональных операторов правом закупать материалы и оборудования для капитального ремонта многоквартирных домов (МКД).

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты 7 декабря 2022 года депутатами Госдумы от фракции "Единая Россия" во главе с председателем комитета по ЖКХ Сергеем Пахомовым, документ был принят в первом чтении 16 февраля 2023 года.

Согласно действующим нормам, региональные операторы не могут централизованно закупать материалы и оборудование для капитального ремонта МКД. "То есть организации, выполняющие работы по капитальному ремонту в МКД, приобретают все необходимые материалы и оборудование сами, в форме разовых закупок. Безусловно, это не позволяет полностью контролировать сроки поставки и стоимость приобретаемых продуктов, а также их качество, что, безусловно, накладывает отпечаток на всю процедуру капремонта", - пояснил ТАСС член думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Законопроектом предусматривается, что "орган государственной власти субъекта РФ вправе принять решение о наделении регионального оператора полномочием по закупке товаров (материалов и оборудования, в том числе высокотехнологичного оборудования), необходимых для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме".

Предлагаемый механизм, по словам Колунова, уже доказал свою эффективность в сфере благоустройства в российских регионах. "Он позволит контролировать качество товаров, более-менее оптимизирует их стоимость, позволив заключать долгосрочные контракты. В плюсе будут все - и регионы, и регоператоры, и жильцы многоквартирных домов", - добавил он.