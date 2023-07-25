Российский топливный союз выступил с предложениями по стабилизации цен на топливо в опте

В частности, РТС предлагает принять меры административного и таможенного регулирования для запрета экспорта бензина и дизеля для компаний, которые сами не производят это топливо

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российский топливный союз (РТС), который объединяет сети АЗС, выступил с несколькими предложениями по стабилизации цен на топливо в опте, они касаются мер налогового и таможенного регулирования. Об этом говорится в письме главы союза Евгения Аркуши, которое он направил в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Копия письма от 24 июля есть в распоряжении ТАСС.

РТС предлагает принять меры административного и таможенного регулирования для запрета экспорта бензина и дизеля для компаний, которые сами не производят это топливо. Также союз считает необходимым повысить приоритетность перевозок моторных топлив железнодорожным транспортом.

Среди других мер - уменьшение до 3% и 5% допустимого роста оптовых цен на бензины и дизельное топливо относительно индикативной цены, при которой обнуляется топливный демпфер. РТС также предложил повысить нормативы биржевых продаж минимум до 15% для снижения волатильности биржевых ценовых индикаторов.

"Просим Вас, уважаемый Михаил Владимирович, обратить особое внимание на необходимость реализации вышеприведенных мер для нормализации ситуации с ценообразованием на рынке моторных топлив", - говорится в письме.

О ситуации на рынке топлива

С середины мая 2023 года оптовые цены на бензин Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) демонстрируют рост до рекордных значений. По состоянию на 24 июля оптовые цены на Аи-92 выросли на 55% в годовом выражении, на Аи-95 - на 46%, а розничные - только на 3,6%, уточняют в РТС.

По данным союза, одной из причин роста цен на бирже стало снижение предложения на СПБМТСб на 12%. На это повлияли остановки НПЗ на ремонты, а также наращивание экспорта из-за корректировки демпфера и падения курса рубля, которые сделали поставки за рубеж более привлекательными по сравнению с внутренним рынком.

"По данным ЦДУ ТЭК, наблюдается рост экспорта бензинов К5 с начала года на 840 тыс. тонн, или на 41,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. По июлю текущего года отмечен рост экспорта на 45,5 тыс. тонн, или на 55,3% по отношению к июлю прошлого года", - указывается в письме.

Правительство в настоящий момент обсуждает ряд мер по стабилизации цен на топливо в опте. Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов поддержал предложения Минэнерго ограничить количество экспортеров бензина, а также поручил продолжить работу по увеличению объемов предложения топлива на российском рынке.

Предполагается, что будет сформирован ограниченный перечень НПЗ, которым будет разрешен экспорт. В результате мини-НПЗ могут быть отрезаны от экспорта.