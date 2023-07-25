Forbes сообщил, что Julius Baer закроет счета российских клиентов

По данным журнала, деловые отношения с российскими клиентами будут прекращены не позднее 31 декабря

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Швейцарский банк Julius Baer уведомил российских клиентов о предстоящем закрытии их счетов и прекращении отношений с клиентами не позднее 31 декабря, пишет издание Forbes со ссылкой на копию письма банка.

Так, Julius Baer начал отправлять своим клиентам, которые постоянно проживают в России (в оригинале использовано слово domiciled - указывает на основное место жительства), уведомления о предстоящем закрытии счетов. Один из клиентов банка подтвердил изданию подлинность письма.

"В связи с текущими обстоятельствами и развивающимися ограничениями <…> банк больше не может предлагать вам подходящие и комплексные услуги по управлению активами, соответствующие нашим стандартам", - говорится в письме банка.

Деловые отношения с российскими клиентами будут прекращены не позднее 31 декабря; кредитные договоры, соглашения и контракты - с 30 сентября, после этого банк будет предоставлять только ограниченные услуги.

Банк также попросил клиентов представить информацию, с помощью которой возможно будет начать процесс закрытия счетов и перевода денег на другие счета, отмечает Forbes. Издание направило запрос в Julius Baer. Официально банк о закрытии счетов не сообщал.

Швейцарские банки

В апреле РБК со ссылкой на двух адвокатов из Швейцарии, которые работают с российскими клиентами, а также источник в швейцарском банковском секторе, сообщил, что швейцарские банки, в частности, UBS и Сredit Suisse, начали уведомлять клиентов из России о возможном закрытии их счетов, если они платят налоги в российский бюджет.

Не участвующая в ЕС Швейцария ранее поддержала, несмотря на свой нейтральный статус, санкции Евросоюза против России, введенные в связи с ее специальной военной операцией на Украине. По данным Государственного секретариата экономики (SECO), в стране заморожены российские активы на сумму 7,5 млрд франков (более $8,3 млрд) и 15 объектов недвижимости. 10 мая швейцарское правительство сообщило, что средства ЦБ РФ в Швейцарии составляют около 7,4 млрд франков (более $8,2 млрд).

Российское правительство в марте 2022 года утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.