Госдума одобрила закон об обязанности финорганизаций отвечать на обращения граждан

Сейчас у таких организаций нет такой обязанности

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об обязанности организаций финансового рынка отвечать на поступающие в их адрес обращения. Документ инициирован группой сенаторов и главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Закон коснется банков, страховых организаций, микрофинансовых организаций, организаций - профессиональных участников финансового рынка, ломбардов, бюро кредитных историй, клиринговых организаций, рейтинговых агентств, операторов финансовых платформ, операторов инфосистем, осуществляющих выпуск цифровых финансовых активов и других. Сейчас у таких организаций нет обязанности отвечать на обращения граждан.

Документ предусматривает унификацию требований к организациям и устанавливает для них обязанность отвечать на поступающие обращения заявителей в течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения (если иной срок не предусмотрен федеральными законами для отдельной категории обращений), если обращение поступает напрямую в организацию, а также если оно направлено Банком России в организацию для рассмотрения и подготовки мотивированного ответа по существу. В случае необходимости дополнительного изучения и проверки информации, изложенной в обращении, предусмотрена возможность самостоятельного продления организацией срока рассмотрения обращения не более чем на 15 календарных дней с обязательным уведомлением заявителя. "При этом организация должна обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения потребителя с предоставлением ему обоснованного ответа", - говорится в пояснительной записке.

Поступившее в ЦБ обращение о нарушениях со стороны финансовой организации направляется в нее не позднее 7 дней со дня регистрации обращения заявителя в ЦБ. Закон прописывает порядок взаимодействия Банка России с организацией финансового рынка для подготовки мотивированного ответа на обращение. ЦБ уведомляет заявителя об обращении в финансовую организацию не позднее трех рабочих дней с даты такого направления. Если обращение заявителя было направлено сразу в несколько финансовых организаций, ЦБ праве без согласования с заявителем отправить обращение в каждую из них. ЦБ не направляет обращение в финансовую организацию, если оно касается информации о нарушениях в сфере корпоративных отношений в акционерных обществах или она связана с действием (бездействием) финансовой организации как эмитента ценных бумаг.

Предусмотренный документом механизм направления регулятором России обращения в организацию для рассмотрения по существу позволит сформировать первый уровень рассмотрения обращений непосредственно организациями и повысить оперативность урегулирования споров, возникающих с потребителями, считают авторы документа.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 июля 2024 года.