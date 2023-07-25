Ее увеличили до 1 002 МВА

ИРКУТСК, 25 июля. /ТАСС/. "Россети" вдвое увеличили мощность подстанции 500 кВ "Усть-Кут", которая является главным центром питания Пеледуйского энергокольца - инфраструктурной системы, связывающей четыре региона России - Иркутскую область, Республику Бурятия, Забайкальский край и Республику Саха (Якутия). Об этом во вторник сообщается в Telegram-канале компании.

"Россети" удвоили мощность главного центра питания Пеледуйского энергокольца. На подстанции 500 кВ "Усть-Кут" в Иркутской области введено в работу новое силовое оборудование российского производства, благодаря чему установленная мощность объекта возросла с 501 МВА до 1 002 МВА. Это обеспечило возможность электроснабжения строящихся в регионе промышленных производств, увеличения пропускной способности Байкало-Амурской магистрали, а также повысило надежность Пеледуйского энергокольца", - говорится в сообщении.

Подстанция "Усть-Кут" была построена в 2019 году в рамках модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. В 2023 году к ней будут подключены ЛЭП строящейся подстанции 500 кВ "Нижнеангарская" на севере Бурятии. Кроме того, от объекта будут запитаны Ковыктинское месторождение, которое является ресурсной базой газопровода "Сила Сибири", и газохимический кластер Иркутской нефтяной компании.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.