Дума расширила круг компаний, которые могут обращаться с опасными отходами

Индивидуальные предприниматели и компании, не имеющие соответствующие объекты по утилизации, получат право самостоятельно обращаться с отходами I и II классов и передавать их другим организациям, осуществляющим деятельность по сбору и утилизации такого вида отходов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, разрешающий индивидуальным предпринимателям и компаниям, которые не имеют в собственности объекты по утилизации отходов, самостоятельно обращаться с отходами I и II классов опасности.

Инициатива была внесена на рассмотрение палаты депутатами Госдумы в марте этого года и принята в первом чтении в июне. Документ уточняет отдельные положения закона "Об отходах производства и потребления".

Согласно принятому документу, индивидуальные предприниматели и компании, не имеющие соответствующие объекты по утилизации, получат право самостоятельно обращаться с отходами I и II классов и передавать их другим организациям, осуществляющим деятельность по сбору и утилизации такого вида отходов. Раньше такие отходы можно было передать только федеральному оператору. Данная норма вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

"Нововведение позволит юрлицам и индивидуальным предпринимателям, которые не имеют соответствующие мощности, обращаться с отходами I и II классов опасности без участия федерального оператора. Это позволит задействовать больше игроков на этом рынке и снизить стоимость услуг, создать рабочие места и конкуренцию", - пояснил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

Как подчеркивали авторы, данное нововведение "позволит сохранить существующую инфраструктуру и сложившиеся экономические отношения между лицами, осуществляющими деятельность по накоплению и сбору у физических лиц отходов I и II классов опасности, образующихся после утраты товарами полностью или частично своих потребительских свойств, а также будет способствовать стимулированию сбора у населения таких отходов".