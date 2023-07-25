В Мордовии завершат строительство участка трассы М-5 до конца 2025 года

По данным пресс-службы главы региона Артема Здунова, общая протяженность работ составляет более 57 км

ТАСС, 25 июля. Власти Мордовии рассчитывают завершить строительство трассы М-5 "Урал" на участке обходов Умета, Аким-Сергеевки и Зубовой Поляны до конца 2025 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Мордовии Артем Здунов по итогам встречи с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым.

"На федеральной дорожной сети в ближайшие два года работы пройдут на шести участках дорог и двух мостах. До конца 2025 года планируется завершить строительство трассы М-5 "Урал" на участке обходов Умета, Аким-Сергеевки, Зубовой Поляны", - написал Здунов.

По данным пресс-службы главы Мордовии, общая протяженность участка - более 57 км (с 411-го по 466-й км). На обходе Саранска по федеральной автодороге М-5 "Урал" специалисты восстановят покрытие на участке с 185-го по 195-й км. Там же, на 192-м км, ведется плановый ремонт моста через реку Инсар. Еще один отрезок подъезда к Саранску от автодороги М-5 на обходе Краснослободска восстановят в рамках работ по замене слоев износа, запланированных на следующий год.

Что касается других объектов, то на трассе Р-178 Саранск - Ульяновск, помимо поэтапного приведения к нормативу участка с 8-го по 47-й км, выполняется капитальный ремонт мостового перехода через овраг Татарский. Новый мост длиной 39 м будет способен пропускать транспортные средства общей массой более 80 тонн с нагрузкой на ось 20 тонн.

Отдельно Здунов отметил капиталоемкие проекты дорожного строительства по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Ключевые из них - строительство второго этапа обхода Рузаевки, а также автодороги в Саранске по ул. Строительной от ул. Победы до ул. Гожувской с путепроводом через железную дорогу и реку Инсар. "Объекты важны для социально-экономического развития республики: многие предприятия будут иметь выход на федеральную трассу в обход Саранска, снизится транспортная нагрузка на Рузаевку, расширится дорожная сеть города и улучшится транспортная ситуация в центре столицы республики", - цитирует пресс-служба главу региона.

По данным ведомства, по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в 2023 году в республике приведут в нормативное состояние 286 км региональной и местной дорожной сети. На эти цели выделено 9,4 млрд рублей. Всего же до конца 2024 года власти рассчитывают привести в нормативное состояние 85% дорог Саранской городской агломерации и 50% региональной сети.