26 июля, 06:35

Захарова заявила, что мировая экономика находится под ударом американского беззакония

Дипломат считает, что США стремятся нанести удар по Китаю, потому что он "пошел настолько далеко, что Штатам уже не догнать технологически, а признаться в этом тоже нельзя"

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Мировая экономика находится в глубочайшем стрессе из-за действий Соединенных Штатов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Спутник".

"Мировая экономика находится в глубочайшем стрессе от того, что с ней творят США своими незаконными санкциями, бесконечным преследованием свободного бизнеса, который они называли всегда свободным, бесконечными похищениями людей и арестами представителей компаний, кстати говоря, и зарубежных тоже, которые не соответствуют их идеологемам и все время заставляют еще заниматься подобным и страны натовской оси или своих сателлитов по всеми миру, - сказала она. - Мировая экономика находится под ударом вот этого американского беззакония. Такое шоковое состояние, в котором находятся мировые хозяйственные связи".

"И что с этим делать, если вы поговорите с экономистами, мало кто понимает. Потому что все, что до этого выстраивалось, выстраивалось совершенно на других принципах, в том числе и в первую очередь самими США, а именно: свобода торговли, конкуренция, предпринимательство и все, что с этим связано", - сказала представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что США полностью используют весь репрессивный механизм в отношении мировой экономики. "Подчеркну, не российской. Я надеюсь, что уже ни у кого не осталось иллюзий, что это с нами какие-то проблемы у США, у них со всем миром проблемы. У них проблемы с Европейским союзом, который стал слишком самостоятельным и слишком сильным за конец XX века - начало XXI со своей валютой, со своей экономикой, со своим производством, поэтому нужно было нанести по ним удар. Прямо не могли, сделали косвенно - через разрыв связей ЕС с Россией, через обрубание энергетических потоков и забирают сейчас все компании из Европейского союза себе", - добавила она.

Дипломат отметила, что США стремятся нанести удар по Китаю, потому что он "пошел настолько далеко, что Штатам уже не догнать технологически, а признаться в этом тоже нельзя". "Удар по другим регионам мира, которые важны с точки зрения ресурсов", - добавила она. 

Теги:
СШАРоссияКитайЗахарова, Мария Владимировна
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