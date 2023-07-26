Мишустин заявил о росте внутреннего турпотока в России

Премьер-министр РФ отметил повышение привлекательности путешествий по стране

ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Внутренний туристический поток в России растет, это связано как с внешними факторами, так и с повышением привлекательности путешествий по стране, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма.

"В целом внутренний поток в стране растет. Конечно, играют роль внешние факторы. При этом важно отметить, что путешествия по России становятся все более привлекательными", - отметил он.

Перед началом совещания делегация во главе с председателем правительства ознакомились с презентациями проектов со всей страны, среди которых как уже действующие курорты и комплексы, так и предпринимательские инициативы. "Идей много. Уверен, все они заинтересуют людей, послужат притоку инвестиций в регионы и увеличению количества рабочих мест", - сказал Мишустин.

Он отметил, что туристы могут увидеть как природу, так и всемирно известные памятники архитектуры и истории, посетить театры, музеи. "Появляются маршруты по самым живописным уголкам и значимым культурным объектам. Совершенствуются условия для пляжного и лечебно-оздоровительного, а также активного отдыха, детского и юношеского туризма", - указал премьер.