Дума ввела штрафы за управление нарушающим габариты автомобилем иностранного перевозчика

Они составят до 400 тыс. рублей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Госдума приняла закон о штрафах для водителей до 400 тыс. рублей за нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, который принадлежит иностранному перевозчику.

В Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) вводится новая статья (нарушение водителем правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, принадлежащего иностранному перевозчику). По ней штраф для водителя составит 100 тыс. рублей за управление таким транспортным средством с превышением допустимых габаритов на величину не более 10 см без специального разрешения либо с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину не более 10 см.

Штраф в 200 тыс. рублей предусмотрен за аналогичное нарушение с превышением допустимых габаритов на величину более 10 см, но не более 20 см без специального разрешения, а также с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 10 см, но не более 20 см. Штраф в 300 тыс. рублей вводится при управлении транспортом с превышением допустимых габаритов на величину более 20 см, но не более 50 см без специального разрешения, а также с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 20 см, но не более 50 см.

За управление транспортным средством с превышением допустимых габаритов на величину более 50 см без специального разрешения, а также с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на величину более 50 см предусмотрен штраф в 400 тыс. рублей.

Уточняется перечень административных правонарушений, за совершение которых штраф должен быть уплачен до выезда автомобиля иностранного перевозчика из России, но не позднее 60 дней со дня вступления в силу постановления о его наложении. В перечень вошли все нарушения в области дорожного движения из главы 12 КоАП РФ, а также езда без тахографа, нарушение правил эксплуатации при осуществлении международной автомобильной перевозки и уклонение от исполнения административного наказания.

Сейчас в КоАП в числе таких нарушений указаны в том числе: превышение скорости; незаконное использование автомобилей, зарегистрированных в других государствах, для перевозок грузов или пассажиров; несоблюдение требований дорожных знаков, запрещающих движение грузового транспорта и осуществление международных автомобильных перевозок без разрешения. Также кодекс дополняется положением о задержании автомобиля иностранного перевозчика в случае неуплаты административного штрафа в срок.