Госдума приняла закон об изменении в регулировании ОЭЗ

Документ в том числе упрощает порядок получения статуса резидента ОЭЗ

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон, меняющий механизмы создания и схемы управления особыми экономическими зонами (ОЭЗ), а также упрощающий порядок получения статуса резидента ОЭЗ. Документ был инициирован правительством РФ.

Закон предусматривает новеллы, связанные с заключением соглашения между инвестором, регионом и Министерством экономического развития РФ - вместо множественных соглашений предусматривается одно соглашение, что позволит очень серьезно упростить все подготовительные процедуры, чтобы инвесторы быстро входили в проекты. Также предлагается замена бизнес-планов одним документом - инвестиционной программой, которая, по оценке комитета Госдумы по экономической политике, в три-четыре раза ускорит вхождение инвесторов в ОЭЗ. Примерная форма соглашения о создании и управлении ОЭЗ будет разрабатываться Минэкономразвития.

Закрепляется необходимость разработки Минэкономразвития порядка оформления и подачи заявки на расширение ОЭЗ, а также включения в заявку на ее создание (расширение) перспективного плана развития, плана обустройства и проекта планировки территории ОЭЗ. Также закрепляется необходимость разработки министерством примерных форм соглашения о создании и управлении ОЭЗ, плана обустройства и прилегающей к ней территории и перечня планируемых к строительству объектов инфраструктуры, перспективного плана развития ОЭЗ.

Предусматривается возможность ликвидации ОЭЗ в случае признания ее деятельности неэффективной в течение пяти лет подряд. При этом первая оценка эффективности функционирования ОЭЗ проводится не ранее чем через два года после ее создания. Оценка эффективности каждой ОЭЗ будет проводиться по разным показателям в зависимости от срока ее функционирования ("зрелости" площадки) и ее отраслевой направленности (разные подходы к оценке промышленных, туристических, инновационных (научных) площадок), например, с первого по третий годы - основной упор делается на эффективность создания инфраструктуры ОЭЗ, с четвертого по шестой годы - эффективность деятельности резидентов ОЭЗ (вложенные инвестиции, созданные рабочие места и т. д.), с седьмого года и далее - бюджетная эффективность (возврат налогов и т. д.).

Законопроект также предусматривает изменения в классификации ОЭЗ: вместо промышленно-производственных и технико-внедренческих будут промышленно-технологические зоны.

Изменения в схеме финансирования

Также меняется схема финансирования создания ОЭЗ путем исключения необходимости докапитализации АО "Особые экономические зоны", расширяется перечень разрешенных видов деятельности на территориях ОЭЗ, упрощается порядок получения статуса резидента ОЭЗ путем замены бизнес-планов на паспорта инвестпроектов, являющиеся упрощенной формой бизнес-плана, и сокращения сроков заключения соглашений о ведении деятельности в ОЭЗ до 15 рабочих дней. Наблюдательный и экспертный советы ОЭЗ исключаются, вводится возможность заключения соглашения о ведении деятельности напрямую с субъектом РФ или управляющей компанией в случае передачи им соответствующих полномочий.

Сведения о наличии не сданных в аренду земельных участков, сведений о построенных, находящихся в стадии выполнения строительно-монтажных работ и планируемых к строительству объектах инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур ОЭЗ, сведений о загруженности построенных объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных инфраструктур ОЭЗ будут публиковаться на сайтах, определенных Минэкономразвития.

Поправки ко второму чтению

Согласно принятым во втором чтении поправкам, особая экономическая зона может располагаться на земельных участках, относящихся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности или земель иного специального назначения, земель населенных пунктов, земель особо охраняемых территорий и объектов.

Не допускаются условия, ухудшающие ведение деятельности резидентном ОЭЗ в течение трех лет, в частности, увеличение размеров платежей, уплачиваемых резидентом особой экономической зоны для реализации инвестиционного проекта, установление дополнительных требований и запретов, препятствующих реализации инвестпроекта.

Как сообщил ранее глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, ряд поправок касается изменений условий землепользования, вопросов, связанных с появлением новой категории резидентов, - это "компании, которые являются партнерами участников ОЭЗ, и для них предусматриваются, если они выпускают высокотехнологичную продукцию, гораздо более льготные сроки вхождения в особую экономическую зону".

Закон вступит в силу 1 сентября 2023 года, за исключением норм, для которых предусмотрены иные сроки вступления в силу.