Госдума приняла закон о защите рисков неквалифицированных инвесторов в страховании

Страховая организация заключает договор при условии, что лицо признано квалифицированным инвестором либо получило положительный результат тестирования

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, направленный на защиту неквалифицированных инвесторов при заключении договоров страхования. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Закон призван защитить права и законные интересы неквалифицированных инвесторов - физических лиц при заключении договоров страхования, содержащих высокие инвестиционные риски (инвестиционное или накопительное страхование жизни) и являющихся сложными для понимания широкого круга граждан, не обладающих специальными знаниями в области финансов. Документ предусматривает, что если условиями договора страхования в сфере деятельности на финансовом рынке определяется, что размер страховой выплаты и (или) инвестиционного дохода зависит от обстоятельств, указанных в законе "О рынке ценных бумаг", а также в иных случаях, предусмотренных Банком России, то страховая организация заключает такой договор страхования при условии, что лицо, имеющее намерение заключить договор, признано квалифицированным инвестором либо получило положительный результат тестирования.

Согласно принятым во втором чтении поправкам, не подлежат дополнительному тестированию страхователи, взнос которых по полису превышает 1,4 млн рублей. Также не нуждаются в тестировании клиенты, приобретающие полис страхования жизни, по которому гарантирован возврат не менее 95% внесенных клиентом средств в качестве выкупной суммы, 5% внесенных средств по такому полису может приходиться на оплату рисковой части страхования.

Процедура проведения тестирования и перечень вопросов будут закреплены в базовом стандарте защиты прав и интересов клиентов страховых компаний. Тестирование может проводиться как страховой организацией самостоятельно, так и страховым агентом, являющимся кредитной организацией. Закон предусматривает, что в случае нарушения страховой организацией обязанности по проведению тестирования страхователь вправе в одностороннем порядке отказаться от договора, а страховщик обязан вернуть страхователю страховую премию в полном объеме и возместить все расходы, понесенные страхователем при заключении договора, за вычетом произведенных выплат. Также закон уточняет, что страховая организация вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами по их заявлениям в соответствии с законом "О рынке ценных бумаг".

Как пояснил член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия"), в России сохраняется проблема недостаточно высокого уровня финансовой грамотности, поэтому важно "обезопасить людей, чтобы мошенники и различные "коучи" не призывали граждан вкладываться в проекты из серии "бизнес-миллионник за два дня". "Инвесторам стоит быть предельно осторожными, рынок непредсказуем, поэтому надо тщательно взвешивать все риски, а тестирование инвесторов - хороший инструмент для того, чтобы убедиться, что нужно еще усовершенствовать в своих профессиональных качествах для работы с крупными сделками", - указал депутат.

Закон вступит в силу с 1 октября 2024 года.