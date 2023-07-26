26 июля, 10:33

ФАС раскрыла картель ЧОПов "Кончак" и "Альтаир" на 2 млрд рублей

Согласно статье 14.32 КоАП РФ, за заключение картельного сговора предусмотрено наказание в виде оборотного штрафа

МОСКВА. 26 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картель частных охранных предприятий (ЧОПов) "Кончак" и "Альтаир" при реализации нацпроекта "Здравоохранение". Незаконная деятельность позволила участникам картеля заключить государственные контракты на 2 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства.

"Антимонопольная служба признала ООО ЧОП "Кончак" и ООО "ЧОП "Альтаир" нарушившими антимонопольное законодательство. Компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен в 16 торговых процедурах на оказание охранных услуг для медицинских учреждений и других социальных объектов на территории города Москвы", - отмечается в сообщении.

Согласно статье 14.32 КоАП РФ, за заключение картельного сговора предусмотрено наказание в виде оборотного штрафа. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация