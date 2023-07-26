Мишустин заявил, что к расширению налоговых льгот следует подходить аккуратно

Подобные решения должны быть взвешенными и обдуманными, отметил премьер

ГОРНО-АЛТАЙСК, 26 июля. /ТАСС/. Проработать идею об обнулении налога на добавленную стоимость (НДС) для гостиничных кафе и ресторанов действительно стоит, но следует очень аккуратно подходить к этому вопросу. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма.

Один из участников мероприятия выступил с предложением об обнулении НДС для заведений общепита, расположенных внутри гостиниц. "Мы отрасль слышим. <...> Конечно же, хочется за счет налогов создать преференциальные условия [для индустрии туризма], и, наверное, было бы здорово, если бы мы подумали, как это сделать", - сказал в ответ глава кабмина.

При этом он отметил, что подобные решения должны быть взвешенными и обдуманными. "Я аккуратно к этому подхожу, мы готовы будем все это рассмотреть на стратегической сессии. Надо хорошо подумать", - подчеркнул Мишустин.

По его словам, важно проработать такой механизм, который бы позволял вернуть в регионы доходы при помощи инвестиционных соглашений. "Можно все обнулить. Можно, чтобы государство было основным инвестором. Без частных инвестиций, без финансовой модели как это дальше будет работать? Крайне трудно", - добавил премьер, проиллюстрировав тем самым сложность принятия таких решений.

Он также указал на то, что в стране есть недобросовестные предприниматели, выбирающие для открытия кафе дома, "которые мимикрируют под объекты туристической инфраструктуры, а на самом деле не платят ничего". "Может, с этого начать?" - предложил он. "[Надо] аккуратненько сначала все посчитать", - подчеркнул глава кабмина.

"Когда будет понятна эта картина и понятен будет рынок того, что есть, тогда можно и с государством поговорить на тему того, как еще с помощью льгот и предоставления преференциальных налоговых режимов помочь развитию [отрасли]", - заключил он. "Думать надо об этом <...>, но с одним условием, чтобы дальше мы понимали объемы инвестиций и отдачу, которая от них пойдет. Потому что, как правило, государство идет на выполнение этих обязательств, а потом то инвестор уйдет, то невозможно [объект] достроить", - пояснил Мишустин. "Огромное количество идей и задумок, которые лет 15 назад все так же ярко высказывали, не случились, а льготы действуют <...>. Здесь нужно быть аккуратными, чтобы все взяли на себя ответственность", - подчеркнул он.