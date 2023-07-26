Reuters: лидеры IT-индустрии решили создать форум для контроля за разработкой ИИ

Речь идет о Frontier Model Forum

ЛОНДОН, 26 июля. /ТАСС/. Представители лидирующих компаний в сфере разработки искусственного интеллекта (ИИ) - Anthropic, Google, Microsoft и OpenAI - заявили о запуске форума Frontier Model Forum, который будет регулировать деятельность по разработке и внедрению технологий ИИ. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Компании, занимающиеся разработкой технологий ИИ, обязаны осуществлять контроль и следить за безопасностью своих разработок", - заявил президент Microsoft Брэд Смит.

По мнению главы OpenAI Сэма Альтмана, для минимизации рисков, связанных с использованием технологий ИИ, потребуются "соответствующие защитные меры".

Frontier Model Forum будет работать над улучшением систем безопасности ИИ, определять лучшие методы внедрения "передовых моделей ИИ", а также взаимодействовать с представителями из сфер политики, науки и бизнеса.

В ближайшие месяцы будут созданы совещательный совет и исполнительный комитет форума, а также урегулированы вопросы финансирования рабочей группы.

Ранее компании Amazon, Anthropic, Google, Meta (признана в РФ экстремистской), Microsoft, Inflection и OpenAI обязались проводить тщательные тестирования продуктов на основе ИИ перед их выходом на рынок, а также сотрудничать с властями, гражданским обществом и научным сообществом, чтобы минимизировать потенциальные риски. Они намерены инвестировать в обеспечение кибербезопасности и содействовать обнаружению слабых мест в разработанных ими системах. Компании также обязуются маркировать контент, созданный с помощью ИИ, "во избежание обмана и мошенничества".