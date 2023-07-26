Глава ФРС исключил значительное влияние окончания зерновой сделки на инфляцию в США

Джером Пауэлл также отметил, что завершение черноморской зерновой инициативы порождает обеспокоенность по поводу глобальной продовольственной безопасности

ВАШИНГТОН, 26 июля. /ТАСС/. Завершение срока действия черноморской зерновой инициативы не станет значительным фактором, способствующим росту темпов инфляции в США. Уверенность в этом выразил на пресс-конференции руководитель Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка) США Джером Пауэлл.

"Мы, конечно, очень внимательно за этим следим", - сказал он по поводу ситуации, складывающейся после окончания зерновой сделки. "И вы правы - выход из черноморской зерновой инициативы порождает обеспокоенность по поводу глобальной продовольственной безопасности, особенно для менее состоятельных стран, импортирующих значительную часть [потребляемого] продовольствия", - сказал Пауэлл. По его словам, "цены на зерно выросли в связи с этой новостью, но остаются намного ниже пиковых показателей прошлой весны". "И действия, которые мы видели до сих пор, я бы сказал, не порождают ожиданий того, что станут существенным фактором инфляции в США", - подчеркнул Пауэлл.

На просьбу пояснить, означает ли это, что ситуация, возникшая после окончания зерновой сделки, не будет оказывать значительное влияние на политику ФРС, он ответил утвердительно. "Вы бы это не сказали, если принимать во внимание то, что мы сейчас знаем", - заявил Пауэлл.

Зерновая сделка прекратила действие 17 июля. Россия, несколько раз продлевавшая заключенное в июле 2022 года соглашение о черноморском коридоре для судов с украинским зерном, напомнила, что касающаяся Москвы часть сделки - снятие препятствий для агроэкспорта - так и не была выполнена. Москва обращала внимание и на то, что, хотя договоренности были призваны направить продовольствие в беднейшие страны, основная часть зерна с Украины ушла в развитые страны Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва готова вернуться к договоренностям, когда касающаяся ее часть будет выполнена.

Как подчеркнул в опубликованной на днях авторской статье президент России Владимир Путин, Москва готова заместить украинское зерно, поставлявшееся в рамках стамбульских договоренностей, бесплатно или на коммерческой основе. Статья была опубликована в преддверии второго саммита Россия - Африка и экономического форума Россия - Африка, которые запланированы на 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Первое такое совещание прошло 22-24 октября 2019 года в Сочи под девизом "За мир, безопасность и развитие".