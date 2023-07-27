27 июля, 02:54

В ТПП предложили снизить максимальную ставку налога на имущество

Платежи по недвижимости чувствительны для бизнеса, поскольку не зависят от выручки компаний, считают в Торгово-промышленной палате

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) предложила снизить максимальную ставку налога на имущество для малого и среднего предпринимательства (МСП), использующего специальные налоговые режимы, с 2% до 0,3%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на документ.

Палата направила письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с инициативой о снижении имущественного сбора для предприятий МСП, использующих упрощенную систему налогообложения (УСН), патентную систему налогообложения и единый сельскохозяйственный налог, с 2% до 0,3%. Согласно тексту письма платежи по недвижимости чувствительны для бизнеса, поскольку они не зависят от выручки компаний. Также в нем отмечается, что региональные власти часто необоснованно завышают стоимость объектов, что увеличивает платеж и создает дополнительную нагрузку.

Хотя УСН предполагает, что все сборы с предпринимателей включены в единый платеж, налог на имущество вносится отдельно. В ТПП отмечают, что таким образом имущественный сбор становится дополнительной нагрузкой на бизнес, что значительно снижает эффект от применения специальных налоговых режимов и противоречит самим принципам их введения.

В ТПП просят поручить реализацию этих предложений Минфину, ФНС и Росреестру. В аппарате правительства "Известиям" подтвердили получение документа. 

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